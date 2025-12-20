پخش زنده
امروز: -
نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی گیلان با محوریت امنیت غذایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان هدف از تشکیل کمیسیونهای تخصصی را ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تحقق امنیت غذایی، کاهش فقر غذایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر عنوان کرد و افزود: کمیسیون اقتصادی یکی از شش کمیسیون تخصصی ذیل این سند است که با مشارکت ۱۳ دستگاه اجرایی و با دبیری دانشگاه علوم پزشکی فعالیت میکند.
علی لقمانی با تأکید بر اهمیت موضوع خوراک و سبد غذایی خانوارها گفت: افزایش هزینههای تأمین مواد غذایی بهطور مستقیم بر سلامت جامعه بهویژه کودکان اثرگذار است و هرگونه ناهماهنگی در زنجیره تولید، توزیع و حمایت میتواند منجر به سوءتغذیه و پیامدهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، مأموریت اصلی کمیسیون اقتصادی را هماهنگی بینبخشی، همافزایی ظرفیتها و پیگیری مشترک مسائل مرتبط با امنیت غذایی دانست و تصریح کرد: این کمیسیون نافی وظایف ذاتی دستگاهها نیست، بلکه ابزاری برای تحقق بهتر اهداف از طریق تقسیم کار، انسجامبخشی و همکاری مؤثر میان دستگاهها، بخش خصوصی، تشکلهای مردمی و شرکتهای دانشبنیان است.
لقمانی در ادامه به بخشی از اقدامات حمایتی دولت در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای اول تا هفتم، حمایت غذایی از مادران باردار و کودکان زیر دو سال در دهکهای کمدرآمد و برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال دارای سوءتغذیه از جمله اقدامات جاری در راستای کاهش فقر غذایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: این نشست گامی مهم برای تبیین مأموریتها، آشنایی دستگاهها با شرح وظایف یکدیگر و آغاز هماهنگیهای لازم در سطح استان است و در جلسات آتی، با حضور کامل اعضا، تصمیمات اجرایی و مصوبات مشخص دنبال خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان بر ضرورت معرفی نماینده ثابت از سوی دستگاههای عضو، برگزاری منظم جلسات و ارائه گزارش عملکرد و برنامههای اجرایی هر دستگاه در حوزه امنیت غذایی تأکید کرد.