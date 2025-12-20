شهردار اردبیل گفت: ۳ پروژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی شامل پارک سوار میدان فاطمیون، سامانه پرداخت الکترونیک و اپلیکیشن تاکسی ۱۳۳ و تاکسی فرودگاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری در مراسم افتتاح این پروژه‌ها در سالن همایش کتابخانه عمومی اردبیل اظهار کرد: این سه طرح مرتبط با حوزه حمل‌ونقل عمومی شامل پارک‌سوار میدان فاطمیون به مساحت ۲هزار مترمربع با ظرفیت ۱۵۰ خودرو باامکانات رفاهی با هزینه کرد ۶۰ میلیارد ریال، سامانه کارت بلیط الکترونیکی اتوبوس و تاکسی اینترنتی ۱۳۳ است که افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۳۶۰۰ تاکسی در اردبیل فعال هستند، افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار بود هر سال ۱۵۰ تا۲۰۰ تاکسی فرسوده بالای ۱۲ سال در اردبیل نوسازی شود که این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه یافت ولی با توجه به تورم و افزایش قیمت انواع سمند به مبلغ ۸۴۰میلیون تومان این روند با کندی پیش می‌رود.

شهردار اردبیل، تداوم نوسازی ناوگان تاکسی شهر اردبیل مستلزم تأمین اعتباراتی در قالب تسهیلات است که جهت تحقق آن تلاش می‌کنیم تا این طرح از سرگرفته شود، افزود: شهر اردبیل ۱۸۰ اتوبوس خصوصی بالای ۱۵ سال فعال هستند که شهرداری نوسازی آنها را نیز شروع کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین طی دو مرحله به ترتیب ۶۰ و ۱۸ دستگاه اتوبوس برای شهرداری خریداری شده که ۳۵ دستگاه آن در شهر فعال است و مابقی نیز در آینده به حوزه حمل‌ونقل اضافه خواهد شد.

صفری با بیان اینکه ۲هزار دستگاه اتوبوس شهری جدید توسط وزرات کشورخریداری خواهد شد، ادامه داد: تلاش می‌کنیم باز برای شهر اردبیل با همکاری و همراهی وزارت کشور اتوبوس خریداری کنیم.

شهردار اردبیل گفت: براساس دستورالعمل وزارت کشور شهرداری اردبیل موظف شده است که برای کودکان استثنایی سرویس رایگان در اختیار آنها قرار دهد که در این راستا ۸۵۰ نفر از این کودکان ازاین سرویس‌ها استفاده می‌کنند.

وی به راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ کنترل ترافیک شهری از سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: دوربین‌های این سیستم در کمربندی‌های شهر اردبیل به شکل کامل فعال است و طی ۹ ماه اول سال فقط در کمربندی‌های شهر ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه صادر کرده است.

صفری با انتقاد از عدم اختصاص سهم شهرداری‌ها از محل جریمه‌های شهری، گفت: طبق قانون دولت موظف است تا ۱۵ روز سهم شهرداری را از محل جریمه‌های صادر شده در داخل شهر پرداخت کند، اما متأسفانه این امر فعلاً تحقق نیافته است.

وی به محرومیت شهرداری اردبیل از منابع محل ارزش‌افزوده اشاره کرد و ادامه داد: میزان منابعی که شهرداری اردبیل از محل ارزش‌افزوده دریافت می‌کند بسیار ناچیز است و علت آن نبود کارخانه‌های بزرگ و صنعتی بودن این شهر است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان، انتظار داریم که حقوق قانونی شهرداری‌ها از عوارض ارزش افزوده به طور کامل پرداخت شود افزود: به رغم اینکه شهرداری‌ها، با تمام ظرفیت در مدیریت شهری فعالیت می‌کنند، انتظار داریم که دولت هم در خصوص اختصاص ارزش افزوده شهرداری قدم‌های موثری بردارد.

فرماندار اردبیل در این همایش گفت:یکی از رویکرد‌های اساسی در شهر اردبیل توسعه حمل ونقل پاک است و در این راستا زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود.

فرزاد قلندری سرمایه گذاری در حمل ونقل پاک شهری را گامی بزرگ برای توسعه پایدار شهری عنوان کرد وگفت:حرکت به شهرهوشمند هم یکی از ضرورت‌ها در اردبیل است که در این زمینه اقدامات وطرح‌هایی انجام شده و در حال انجام است.

وی با اشاره به اجرای طرح هوشمند کنترل، طرح بلیت الکترونیکی، پارک سوار و طرح‌های دیگر افزود: این طرح‌های در راستای مدیریت وکاهش ترافیک شهر اردبیل موثر است و باید از تجربه‌های موفق جهانی وهوش مصنوعی در حوزه حمل ونقل در شهر اردبیل استفاده شود که در این مسیر پیش می‌رویم.

فرماندار اردبیل ضمن قدردانی از مشارکت وهمکاری شهروندان شریف اردبیلی در توسعه و پیشرفت شهر خواستار تعامل و اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف توسعه شهر اردبیل شد.

در این مراسم از فعالان حوزه حمل ونقل شهر اردبیل با اهدای لوح قدردانی وسامانه پرداخت الکترونیک و اپلیکیشن تاکسی ۱۳۳ و تاکسی فرودگاه رونمایی شد.