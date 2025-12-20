معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از برگزاری چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان با محوریت هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر ابراهیم نبیونی، معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی درباره برگزاری چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان با محوریت هوش مصنوعی گفت: یکی از وظایف پارک‌های علم‌وفناوری، کمک به تجاری‌سازی فعالیت‌ها و فناوری‌های شرکت‌ها و استارتاپ‌هاست و برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از ابزار‌های تحقق این مأموریت به شمار می‌رود. بر همین اساس، پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی هر ساله توانمندی‌ها و دستاورد‌های شرکت‌های خود را در قالب یک نمایشگاه تخصصی ارائه می‌کند.

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی افزود: در سه دوره قبلی این نمایشگاه، شرکت‌ها توانستند از طریق حضور مهمانان و بازدیدکنندگان، به قراردادها، توافق‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات دست پیدا کنند. تلاش پارک در هر دوره بر این بوده که ساختار‌های جدیدی به نمایشگاه اضافه شود. اگرچه در دوره‌های گذشته پنل‌های تخصصی در کنار نمایشگاه برگزار می‌شد، اما امسال نمایشگاه در چند بُعد جدید طراحی شده است.

نبیونی با اشاره به تمرکز ویژه این دوره بر هوش مصنوعی گفت: نمایشگاه امسال با نگاه تخصصی به هوش مصنوعی برگزار می‌شود و تنها شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت، اقدام یا نوآوری داشته‌اند در آن حضور دارند که از میان حدود ۱۵۰ شرکت عضو پارک، نزدیک به ۶۰ شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی در این نمایشگاه معرفی می‌شوند. همچنین در کنار پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های کاربردی متعددی برای استارتاپ‌ها، شرکت‌ها و حتی علاقه‌مندان خارج از مجموعه پارک پیش‌بینی شده است.

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ادامه داد: از دیگر بخش‌های مهم این نمایشگاه، حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که زمان‌هایی به ارتباط مستقیم شرکت‌ها با این صندوق‌ها اختصاص داده شده تا از ظرفیت‌ها و امکانات آنها برای تأمین مالی شرکت‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: بازدیدکنندگان نیز نقش مهمی در این اکوسیستم دارند؛ افرادی باید وارد این اکوسیستم شوند که در این حوزه فعالیت دارند. قصد سرمایه‌گذاری و مشارکت دارند؛ ازاین‌رو سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی یک بخش از میهمانان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه هستند که می‌توانند برخی از نیاز‌های خودشان را از طریق شرکت‌ها برطرف کنند.

نبیونی یادآور شد: دیگر بازدیدکنندگان این نمایشگاه، فعالان نوآوری و فناوری هستند. این افراد نیز برای اینکه بتوانند در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های آتی خودشان برنامه‌ریزی داشته باشند، می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند. بخش خصوصی نیز در برخی از حوزه‌ها که نیاز به بهره‌گیری از هوش مصنوعی دارد می‌تواند از ظرفیت‌های این بخش استفاده کند. سوم، افرادی که قصد سرمایه‌گذاری جدید و راه‌اندازی کسب‌وکار نوپا یا استارتاپ دارند، از جمله دانشجویان می‌توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و از تجربیات شرکت‌ها بهره بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار محور هوش مصنوعی، حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن نیز در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. امیدواریم با برگزاری این برنامه سه‌روزه که از هفتم تا نهم دی‌ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود، دستاورد‌های خوبی برای شرکت‌ها و مجموعه‌های عضو پارک داشته باشیم.

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود چندین تفاهم‌نامه نیز با سازمان‌ها، نهاد‌ها و پارک‌های فناوری دیگر در جریان برگزاری این رویداد امضا کنیم تا گامی به‌سوی توسعه و رونق این اکوسیستم برداریم. اکنون باوجوداینکه رویداد‌های مختلفی که در حوزه هوش مصنوعی برگزار می‌شود؛ اما هنوز اطلاعات درستی از این حوزه در دست نیست و صاحب‌نظران، مسئولان و حتی افراد عادی و دانشجویان دید کلی نسبت به این موضوع ندارند.

هدف نهایی ما از برگزاری این نمایشگاه، تبیین بهتر نگاه هوش مصنوعی در کسب‌وکار‌های مختلف و برداشتن گامی موثر در مسیر توسعه و رونق اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور است.