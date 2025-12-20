به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت حیات وحش اداره کل محیط‌زیست اصفهان گفت: با وجود خشکسالی شدید، جمعیت حیات وحش در زیستگاه‌های شاخص استان یا ثابت مانده یا در برخی موارد تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.

مرتضی جوهری با اشاره به اینکه سرشماری پاییزه جمعیت حیات وحش شاخص استان در ۱۱ منطقه حفاظت شده از آبان ماه سال جاری آغاز شد، افزود: تاکنون سرشماری و برآورد جمعیتی پنج منطقه از جمله پارک‌های ملی کلاه‌قاضی، قمیشلو، عباس آباد و کرکس و خارو به پایان رسیده و ۶ منطقه دیگر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این هفته قرار بر سرشماری حیات وحش شاخص پارک ملی موته بود، افزود: سرشماری موته به دلیل شرایط جوی و بارش برف یک هفته به تعویق افتاد.

جوهری به استفاده آزمایشی از پهپاد در پارک ملی کلاه قاضی اشاره کرد وگفت: سرشماری پهپادی در این منطقه به صورت آزمایشی و یک بار هم به روش سنتی اجرا شدکه این فناوری امکان مشاهده دقیق رفتار حیوانات بدون ایجاد مزاحمت را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد تغییرات جمعیتی مناطق به خشکسالی برمی‌گردد، افزود:

در مناطق کویری مانند خارو، تأثیر خشکسالی کمتر بوده و جمعیت وضعیت مطلوبی دارد، اما در مناطق وابسته به بارندگی مانند قمیشلو و کلاه قاضی شاهد تأثیر خشکسالی بر جمعیت هستیم؛ با این حال، جمعیت حیات وحش شاخص ازجمله کل و بز و قوچ و میش در قمیشلو ثابت مانده و یا کمی افزایش داشته است.

رئیس اداره حفاظت حیات وحش اصفهان تأکید کرد: آهو نسبت به گونه‌های دیگر مانند قوچ و میش و کل و بز حساس‌تر است و در شرایط استرس‌زا مانند خشکسالی یا از منطقه خارج می‌شود و یا زادآوری‌اش کاهش می‌یابد.

مناطق زیر پوشش مدیریت و شکار ممنوع استان اصفهان شامل ۲۲ منطقه است که بیش از ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار هکتار وسعت دارند.