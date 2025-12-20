رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۴۱ هزار تُن نهاده دامی و برنج احتکاری در تهران خبر داد و گفت: در این پرونده برای ۶ شرکت و یک انبار متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و متهمان به پرداخت ۴۵۱ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسین رحیمی با بیان اینکه برخی افراد فرصت طلب برای کسب سود‌های بادآورده تلاش دارند تا از هر طریق ممکن به مطامع خود دست پیدا کنند، بیان کرد: در هفته گذشته کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پی اخبار دریافتی مبنی بر دپو و احتکار نهاده‌های دامی و همچنین برنج وارداتی موفق شدند در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی و با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار در مجموع از ۶ شرکت و یک انبار در تهران بالغ بر ۴۱ هزار و ۴۴۵ تن نهاده دامی احتکاری و مقدار ۱۳۸ تن برنج وارداتی احتکارشده را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این راستا برای مسئولان ۶ شرکت و یک انبار متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد، گفت: متهمان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت ۴۵۱ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

سردار رحیمی با تأکید بر اینکه احتکار کالای اساسی در شرایط موجود در حقیقت به منزله در شیشه کردن خون مردم و خیانتی بزرگ به مردم و اقتصاد کشور است، بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را به صورت شبانه روزی در خصوص احتکار و قاچاق کالا و سایر جرایم و مفاسد اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.