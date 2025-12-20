به مناسبت روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی،رویداد فرهنگی و هنری ایرانمرد در لرستان برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ ستاد بزرگداشت روز جهانی مقاومت در لرستان اعلام کرد:در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و روزجهانی مقاومت ،رویداد فرهنگی و هنری ایرانمرد در لرستان برگزار می‌شود.

در این رویداد با بررسی آثار هنری و رسانه‌ای تولید شده ، آثار شاخص در رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری چند سال اخیر بررسی و آثار برگزیده معرفی و از خالق آن آثار تجلیل خواهد شد.

این رویداد با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه ی هنری و مشارکت نهادهای فرهنگی استان، بستری برای خلق و ارائه ی آثار هنری در موضوع حاج قاسم سلیمانی ، شهدای مقاومت ، جنگ ۱۲ روزه و وحدت و انسجام ملی فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوعی از جمله شعر، داستان کوتاه، فیلم‌نامه، نمایشنامه، ویدئو، مستند، نماهنگ، کلیپ، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، تصویرسازی، عکس، طراحی، نقاشی، پوستر، تئاتر، خطاطی، پادکست، موسیقی و سرود ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به این رویداد فرهنگی وهنری تا پنجم دی‌ و اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان: ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

ارسال آثار از طریق شناسه Farhanglorestan۳@ یا شماره ۰۹۳۶۶۳۵۳۴۵۰ در پیام‌رسان ایتا امکان‌پذیر است.