ناپایداریهای جوی تولید آبشیرینکن بوشهر را کاهش داد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از کاهش تولید آب در آبشیرینکن شهر بوشهر بهدلیل فعالیت سامانه بارشی، وزش باد شدید و افزایش کدورت آب ورودی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی، وزش باد شدید و به دنبال آن مواج شدن دریا، کدورت آب ورودی به تأسیسات آبشیرینکن شهر بوشهر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: افزایش کدورت آب ورودی موجب کاهش تولید آب در آبشیرینکن بوشهر شده است و این وضعیت تا زمان بهبود شرایط جوی و بازگشت تاسیسات به حالت پایدار ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با قدردانی از همراهی شهروندان، از مشترکان آب شرب شهر بوشهر درخواست کرد با مدیریت مصرف و صرفهجویی در استفاده از آب، همکاری لازم را با این شرکت انجام دهند تا پایداری شبکه توزیع آب حفظ شود.