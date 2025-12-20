ناپایداری‌های جوی تولید آب‌شیرین‌کن بوشهر را کاهش داد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از کاهش تولید آب در آب‌شیرین‌کن شهر بوشهر به‌دلیل فعالیت سامانه بارشی، وزش باد شدید و افزایش کدورت آب ورودی خبر داد.