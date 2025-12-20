پخش زنده
رطوبت هوای ۹ شهر در استان خوزستان به ۱۰۰ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر نقشههای هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، رطوبت نسبی هوا در شهرهای ایذه، بستان، بهبهان، دزفول، رامشیر، شوش، گتوند، ماهشهر و مسجدسلیمان به ۱۰۰ درصد رسید.
محمد سبزهزاری افزود: بر اساس اطلاعات ثبتشده، همچنین رطوبت هوا در شهرهای اهواز، لالی و هفتکل رطوبت ۹۹ درصد، در شهرهای امیدیه و هندیجان ۹۸ درصد و شهرهای آبادان و شادگان رطوبت ۹۷ درصدی را تجربه کردهاند.
وی ادامه داد: همچنین میزان رطوبت نسبی در شهر آغاجاری ۹۵ درصد، رامهرمز ۹۳ و در شوشتر ۹۲ درصد ثبت شده است.
سبزهزاری گفت: تا اواخر هفته جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و جادهای مواصلاتی وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.