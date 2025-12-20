پخش زنده
اردوهای برپا برای توانمندسازی دانش آموزان مناطق کم برخوردار شمال خوزستان در دزفول آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده بنیاد علوی در اردوهای توانمندسازی شمال خوزستان، گفت: رویداد برپا (برای پیشرفت ایران) در قالب ۱۷ دوره اردویی ۱۲۰ نفره برای ۲ هزار و ۸۰ دانشآموز کنشگر و نقشآفرین مدارس و مناطق کمبرخوردار شهرهای شمال استان خوزستان طراحی و آغاز شده است.
مهدی ابوماهیگیر ادامه داد: چالشها، بازیها و سناریوهای محتوایی این رویداد با هدف محرومیتزدایی و ارتقای عدالت اجتماعی و با رویکرد حل مساله توسط حلقه مربیان تخصصی هدایت و ارزیابی دانشآموزان شرکتکننده توسط تیم ارزیاب اردو انجام میشود.
وی افزود: دانشآموزان برگزیده در پایان این رویداد استانی، به اردوی ملی در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان دعوت میشوند.
نماینده بنیاد علوی در اردوهای توانمندسازی شمال خوزستان با تجلیل از همکاری ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان، ادامه داد: دانش آموزان در این اردوها نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در مناطق محروم با آن مواجه هستند، آگاه و برای نقش آفرینی در آن مسائل توانمند میشوند.
رویداد علمی، تفریحی و مهارتی «برپا» در پی شبکهسازی استعدادهای برتر دانشآموزی است تا دانش آموزان از این طریق با مشکلات و دغدغههای موجود در کشور آشنا شوند و برای حل آن در آینده مشارکت کنند.
در این رویداد برای دانش آموزان استعداد برتر (برگزیدگان جشنوارهها و مسابقات علمی، فرهنگی و هنری ملی و بینالمللی، رتبههای برتر کنکور) دوره دوم متوسطه طی چند روز برگزاری رویداد، کارگاههای متعدد ایده پردازی علمی و تحقیقاتی، برنامه تفریحی و ورزشی و چالشهای متعدد برای ایده پردازی اجرا میشود.