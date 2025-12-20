پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۳۳۲ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان چهاربرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست در شهرستان چهاربرج اظهار داشت: در این شهرستان طی هشتماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۳۳۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۳۰۷ تن انواع کود ازت و ۲۵ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: چهاربرج با قرار گرفتن در جنوب شرقی دریاچه ارومیه و برخورداری از اراضی حاصلخیز جلگهای، یکی از مناطق مهم تولید محصولات زراعی بهویژه گندم، جو و چغندرقند محسوب میشود. همچنین باغات انگور و سیب در مناطق کوهپایهای این شهرستان سهم قابل توجهی در تأمین محصولات باغی استان دارند. تأمین نهادههای کشاورزی در چهاربرج نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه ایفا میکند.
مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت:فرآیند تأمین و توزیع کود در چهاربرج با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.