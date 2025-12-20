وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای راهبرد اصلی برای تبدیل ایران به قطب لجستیک خاورمیانه است.

توسعه کریدور‌ها، راهبرد تبدیل ایران به قطب لجستیک خاورمیانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی در حوزه ترانزیت، گفت: ایران توانایی آن را دارد که با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، به حلقه مرکزی مسیرهای تجاری منطقه تبدیل شود.

او افزود: «وزارت راه با تمرکز بر توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، شرایطی را فراهم می‌کند تا ایران در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.»

به گفته وزیر، اجرای پروژه‌های زیربنایی در جاده، ریل و بندر، همکاری با کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از محورهای این برنامه است.

وی تأکید کرد ایران با این رویکرد، قادر خواهد بود جایگاه خود را به‌عنوان هاب لجستیک منطقه تثبیت کند و به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا بین آسیای مرکزی، خلیج فارس و اروپا بدل شود.