وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: توسعه کریدورهای حملونقل و همکاریهای منطقهای راهبرد اصلی برای تبدیل ایران به قطب لجستیک خاورمیانه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در آیین گرامیداشت هفته حملونقل، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی در حوزه ترانزیت، گفت: ایران توانایی آن را دارد که با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، به حلقه مرکزی مسیرهای تجاری منطقه تبدیل شود.
او افزود: «وزارت راه با تمرکز بر توسعه کریدورهای حملونقلی و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، شرایطی را فراهم میکند تا ایران در شبکه حملونقل بینالمللی نقش پررنگتری ایفا کند.»
به گفته وزیر، اجرای پروژههای زیربنایی در جاده، ریل و بندر، همکاری با کشورهای منطقه و جذب سرمایهگذاری خارجی از محورهای این برنامه است.
وی تأکید کرد ایران با این رویکرد، قادر خواهد بود جایگاه خود را بهعنوان هاب لجستیک منطقه تثبیت کند و به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا بین آسیای مرکزی، خلیج فارس و اروپا بدل شود.