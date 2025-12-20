برق صادراتی ترکمنستان در استان هرات افغانستان به دلیل سرما و یخبندان قطع شده است.

قطع برق صادراتی ترکمنستان به افغانستان به دلیل برف و سرما

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر مطبوعاتی استانداری هرات امروز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: برق صادراتی ترکمنستان بامداد امروز به دلیل یخبندان شدید در منطقه «بند بغرچر» قطع شده است.

در این خبرنامه آمده است: مسئولان شرکت توزیع برق (برشنا) در همان لحظات اولیه قطع برق در محل حضور یافته و تلاش‌ها برای وصل مجدد برق ترکمنستان ادامه دارد.

برق مورد نیاز هرات عمدتا از ترکمنستان وارد می‌شود. همه ساله در فصل زمستان برق وارداتی کشور‌های همسایه چندین بار به دلیل ریزش سنگین برف و سرما قطع می‌شود.

۷۰ درصد برق مورد نیاز مردم افغانستان از کشور‌های ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان وارد می‌شود.

در پی شایعات برخی رسانه‌های جمعی مبنی بر جان باختن ۱۵ تا ۳۰ نفر از شهروندان افغانستان در مرز ایران به دلیل برف و سرما، «محمد یوسف سعیدی» سخنگوی استانداری هرات گفته است ۳ نفر در شهرستان‌های «کهسان» و «ادرسکن» بر اثر سرما جان باخته‌اند. به گفته سعیدی، این افراد قصد مهاجرت غیرقانونی به ایران را داشتند.