به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مجتبی علوی مقدم گفت: ایجاد ایمنی و تسهیل رفت و آمد روان در تمامی معابر شهرها، به‌ویژه در زمان تغییرات جوی و بارش‌ها، از مهم‌ترین اهداف برگزاری طرح زمستانه محسوب می‌شود.

وی افزود: برخورد با تخلفات پرخطر موتورسیکلت و خودرو باید در اولویت باشد و در این راستا آگاه‌سازی، آموزش و اعمال قانون باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علوی مقدم ادامه داد: بسیاری از موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند که این موضوع باید به شکل جدی به آنان تذکر داده شود و همچنین مدیریت بحران و امدادرسانی در جاده‌ها باید به موقع انجام شود تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی یادآور شد: با رعایت ایمنی جاده‌ای و اجرای تمهیدات پیش‌بینی شده، می‌توان تعداد تصادفات را کاهش داد و جامعه‌ای عاری از حوادث رانندگی داشت.