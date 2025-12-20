پخش زنده
امروز: -
معاونت امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، در رزمایش طرح زمستانه ۱۴۰۴ خراسان شمالی گفت: در اجرای طرح زمستانه، هماهنگی میان همه دستگاهها انجام شده و مدیریت ایمنی راهها مهمترین محور این طرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مجتبی علوی مقدم گفت: ایجاد ایمنی و تسهیل رفت و آمد روان در تمامی معابر شهرها، بهویژه در زمان تغییرات جوی و بارشها، از مهمترین اهداف برگزاری طرح زمستانه محسوب میشود.
وی افزود: برخورد با تخلفات پرخطر موتورسیکلت و خودرو باید در اولویت باشد و در این راستا آگاهسازی، آموزش و اعمال قانون باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
علوی مقدم ادامه داد: بسیاری از موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند که این موضوع باید به شکل جدی به آنان تذکر داده شود و همچنین مدیریت بحران و امدادرسانی در جادهها باید به موقع انجام شود تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
وی یادآور شد: با رعایت ایمنی جادهای و اجرای تمهیدات پیشبینی شده، میتوان تعداد تصادفات را کاهش داد و جامعهای عاری از حوادث رانندگی داشت.