به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی اظهار کرد: طول این مسیر سه‌ونیم کیلومتر است که اجرای آن از محل اعتبارات ارزش افزوده سهم عشایر و روستا‌ها تامین شده است.

وی افزود: در امتداد این مسیر، علاوه بر سه روستای منطقه، جاذبه‌های گردشگری منحصربه‌فردی وجود دارد که تکمیل این طرح می‌تواند نقش موثری در رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

فرماندار اندیکا با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای این طرح گفت: برای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت این مسیر، در مجموع بیش از ۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

کیانی ادامه داد: این مسیر یکی از ایلراه‌های باستانی کوچ عشایر بختیاری به شمار می‌رود و تسهیل تردد عشایر و روستاییان، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عمرانی است.

شهرستان اندیکا دارای بیش از ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و عشایری است که بر اساس آمار اداره‌کل راهداری خوزستان، حدود ۴۵ درصد آنها همچنان خاکی یا نیمه‌آسفالته هستند.

طی سه سال گذشته، بیش از ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و عشایری این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال بهسازی و آسفالت شده است.

اجرای طرح‌های عمرانی در محور‌های گردشگری و ایل‌راه‌های عشایری از اولویت‌های توسعه زیرساختی اندیکا محسوب می‌شود.