به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرضا گفت: در رخدادی کم‌سابقه، تصویر حضور پرنده «باکلان» (از گونه‌های آبزی شکارگر) در یکی از زیستگاه‌های آبی شهرستان از سوی عکاس و دوستدار طبیعت، محمد سجاد شیرعلی ثبت شد.

رمضان قبادپور با اشاره به اینکه کارشناسان این رخداد را نشانه‌ای از تغییرات زیستگاهی و جابجایی پرندگان آبزی در مناطق مرکزی ایران می‌دانند، افزود: مشاهده این پرنده از جابجایی‌های اقلیمی، تغییرات اکولوژیکی و تحولات منابع آبی در منطقه نشات می‌گیرد.

باکلان‌ها از پرندگان ماهی‌خوار به شمار می‌آیند که به پرواز‌های پرقدرت با بال‌زدن‌های آرام و سنگین شهرت دارند. هنگام شنا، بخش عمده بدن خود را در زیر آب فرو می‌برند و تنها سر و گردن آنها دیده می‌شود. آنها پس از هر شکار، زمان زیادی را صرف خشک کردن پر‌ها و پرآرایی در نقاط مرتفع یا صخره‌های کنار آب می‌کنند.

این گونه از باکلان‌ها از ماهی‌ها تغذیه کرده و طعمه را با شیرجه و تعقیب زیر آب، در بازه‌ی ۱۵ تا ۶۰ ثانیه و در عمق معمولاً بین ۱ تا ۳ متر (و در مواردی تا ۹ متر) شکار می‌کند.

از لحاظ پراکنش جغرافیایی، باکلان‌ها در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه‌آوری می‌کنند و در فصل زمستان به‌صورت گسترده در سواحل جنوبی و تالاب‌های شمالی و غربی کشور دیده می‌شوند؛ اما حضور این گونه در تالاب‌های مرکزی ایران بسیار محدود و پراکنده است.