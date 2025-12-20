بازگشایی راههای روستایی مسدود شده در برف
همه راههای روستایی مسدود شده در برف مازندران بجز دو روستای خالی از سکنه بازگشایی شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: بارش اخیر برف در مناطق کوهستانی مازندران راه دسترسی ۷۱ روستا را قطع کرده بود که با تلاش نیروهای امدادی و راهداران، همه مسیرهای مسدود شده برفروبی و بازگشایی شد.
حسینعلی محمدی افزود: راه دسترسی ۲ روستای خالی از سکنه در سوادکوه به دلیل بارش سنگین برف و سخت گذر بودن مسدود است که بزودی بازگشایی میشود
او ادامه داد: خسارتهای ناشی از بارش برف و باران در قالب گزارشی به سازمان مدیریت و بحران ارسال شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران یکی از مشکلات بزرگ در امدادرسانی به حادثه دیدگان برف را توجه نکردن دامداران مناطق کوهستانی به هشدارها اعلام کرد و گفت: همزمان با صدور هشدار نارنجی درباره فعالیت سامانه سرد بارشی و وقوع بارشهای متناوب باران و برف در ارتفاعات به دامداران هشدارهای لازم در خصوص خودداری از چرای دام در مناطق پرخطر، انتقال سریع دامها به پناهگاه امن و تأمین و ذخیره سازی خوراک دام داده شده بود.
محمدی افزود: متاسفانه برخی از دامداران به این هشدارها توجه نکردند و همزمان با بارش برف اقدام به انتقال خوراک دام به مناطق کوهستانی و دامسراها کرده بودند که در برف گرفتار شدند.
او ادامه داد: حجم زیادی از عملیات امداد برای رهاسازی خودروهای دامدارانی بود که هنگام انتقال خوراک یا جابجایی دامها در برف گرفتار شده بودند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: دستگاههای امدادی و خدماتی، عملیات بازگشایی مسیرها و خدمات رسانی به حادثه دیگان را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند.