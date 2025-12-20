نگرانی از اقدامات تلافی جویانه مسکو و اختلاف نظر سران کشور‌های اروپایی، بر سر تصاحب پول‌های توقیف شده روسیه در این قاره موجب شد آنان تصمیم بگیرند از پول مردم این کشورها، ۹۰ میلیارد یورو، به اوکراین وام دهند تا بتواند در جنگ با روسیه تا دو سال دیگر سرپا بماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مخالفت‌های مردمی و نهاد‌های صلح طلب در اروپا با تداوم جنگ اوکراین و دخالت دولت‌های این قاره در جهت برافروختن هر چه بیشتر آتش این جنگ، یکی از خواست‌های اصلی مردم در تظاهرات حدود ۴ سال اخیر بوده است.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: هدف اصلی ما از برگزاری تظاهرات این است که بگوییم ارسال بمب و گلوله و موشک و جت را به اوکراین متوقف و به جای آن برای صلح تلاش کنید. می‌گوییم از ریختن نفت بر آتش جنگ اوکراین، دست بردارید.

یکی دیگر از حاضران در تظاهرات علیه حمایت‌ها از جنگ اوکراین گفت: جنگ فعلی فقط میان روسیه و اوکراین نیست و اکنون به جنگ نیابتی ناتو با روسیه مبدل شده است.

رسانه‌های انگلیس می‌گویند تهدید‌های روسیه درباره عواقب استفاده از پول‌های توقیف شده این کشور و نیز مخالفت کشور‌هایی همچون بلژیک، ایتالیا، و مجارستان، علل اصلی انصراف سران اروپا از دست اندازی به دارایی‌های روسیه در اروپا بوده است.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که از مخالفان تصاحب پول‌های توقیف شده روسیه در بانک‌های اروپایی است گفت: کسانی در اتحادیه اروپا می‌خواهند پول یک طرف جنگ را بردارند و به طرف دیگر جنگ بدهند. این کار، وارد کردن مستقیم ما در جنگ است. حق با نخست وزیر بلژیک است که می‌گوید ما نباید به این کار دست بزنیم.

دولت انگلیس که از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی، تاکنون حدود ۲۲ میلیارد پوند به اوکراین اهدا کرده است، اکنون کایر استارمر نخست وزیرش در تازه‌ترین اقدام، آبراموویچ مالک قبلی روسیه‌ای باشگاه چلسی را به پرداخت مبلغی کلان به دولت برای جنگ اوکراین مجبور و در مجلس آن را علنی کرد و گفت: می‌توانم اعلام کنم که امروز مجوز انتقال ۲.۵ میلیارد پوند از محل فروش باشگاه فوتبال چلسی صادر می‌شود که از سال ۲۰۲۲، ضبط شده بود. پیام من به آبراموویچ این است که هرچه زودتر این پول را بپردازد تا صرف اوکراینی‌هایی شود که در جنگ غیرقانونی روسیه، آسیب دیده‌اند.

۸۸ درصد از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو پول‌های بانک مرکزی روسیه که در بانک‌های کشور‌های اتحادیه اروپا توقیف شده، در کشور بلژیک است که این اتحادیه به علت مخالفت بلژیک از بیم پیامد‌های آن هنوز نتوانسته است به آن‌ها دست بزند و ناچار شده از منابع خود به اوکراین بپردازد.

اروپا که در حدود چهار سال گذشته نزدیک دویست میلیارد یورو برای جنگ اوکراین هزینه کرده است اکنون می‌بیند نتیجه نهایی این جنگ در میز مذاکره‌ای رقم می‌خورد که اروپا جایی در آن ندارد. شرایطی که ناکامی اروپا را در تبدیل هزینه‌ها به قدرت سیاسی آشکار کرده است.