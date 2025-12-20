پخش زنده
پیکارهای کاراته قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی بانوان برگزار شد و نفرات برتر هر وزن معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیکارهای کاراته قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی بانوان ۲۴ تا ۲۸ آذرماه برگزار شد و نفرات برتر هر وزن معرفی شدند.
این رقابتها در سالن شهید کبگانیان تهران به مدت ۵ روز برگزار شد و نفرات زیر موفق شدند جواز حضور در مرحله اول انتخابی تیم ملی را بدست آورند:
وزن ۵۰- کیلوگرم
۱. ستاره زارعی از استان مازندران
۲. معصومه محسنیان از استان مازندران
۳. سیده سوده خلیلی از منطقه آزاد کیش
۳. فاطمه جعفرنژاد از استان تهران
وزن ۵۵- کیلوگرم
۱. فاطمه سعادتی از استان مازندران
۲. فاطمه یوسفی از استان اصفهان
۳. فاطمه زهرا سعیدآبادی از استان کرمان
۳. زینب جعفرنژاد از استان تهران
وزن ۶۱- کیلوگرم
۱. مهرنگار احمدی از استان کرمان
۲. بهار حضرت بگی از استان خورستان
۳. ریحانه روزبهانی از استان البرز
۳. نارین رحیمی از استان کردستان
وزن ۶۸- کیلوگرم
۱. مبینا حیدری از استان تهران
۲. هانا حسین پور از استان مازندران
۳. فرنوش نورصبحی از استان اصفهان
۳. بیتا ذوقیان از استان همدان
وزن ۶۸+ کیلوگرم
۱. حنانه صالحی از استان مازندران
۲. مهلا صداقت از استان مازندران
۳. لیلا برجعلی از استان قزوین
۳. نگین آلتونی از استان ایلام