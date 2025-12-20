پیکار‌های کاراته قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی بانوان برگزار شد و نفرات برتر هر وزن معرفی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیکار‌های کاراته قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی بانوان ۲۴ تا ۲۸ آذرماه برگزار شد و نفرات برتر هر وزن معرفی شدند.

این رقابت‌ها در سالن شهید کبگانیان تهران به مدت ۵ روز برگزار شد و نفرات زیر موفق شدند جواز حضور در مرحله اول انتخابی تیم ملی را بدست آورند:

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱. ستاره زارعی از استان مازندران

۲. معصومه محسنیان از استان مازندران

۳. سیده سوده خلیلی از منطقه آزاد کیش

۳. فاطمه جعفرنژاد از استان تهران

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱. فاطمه سعادتی از استان مازندران

۲. فاطمه یوسفی از استان اصفهان

۳. فاطمه زهرا سعیدآبادی از استان کرمان

۳. زینب جعفرنژاد از استان تهران

وزن ۶۱- کیلوگرم

۱. مهرنگار احمدی از استان کرمان

۲. بهار حضرت بگی از استان خورستان

۳. ریحانه روزبهانی از استان البرز

۳. نارین رحیمی از استان کردستان

وزن ۶۸- کیلوگرم

۱. مبینا حیدری از استان تهران

۲. هانا حسین پور از استان مازندران

۳. فرنوش نورصبحی از استان اصفهان

۳. بیتا ذوقیان از استان همدان

وزن ۶۸+ کیلوگرم

۱. حنانه صالحی از استان مازندران

۲. مهلا صداقت از استان مازندران

۳. لیلا برجعلی از استان قزوین

۳. نگین آلتونی از استان ایلام

