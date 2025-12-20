بر اساس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان مصوبه دورکاری دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه تا پایان سال تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با تمدید مصوبه دورکاری دستگاه‌های اجرایی در روز‌های پنجشنبه تا پایان امسال موافقت کردند.

این تصمیم در راستای سیاست‌های کلان صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع اتخاذ شده است. بر این اساس، کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان در سه‌ماهه آخر امسال (فصل زمستان) ملزم به رعایت دورکاری در روز‌های پنجشنبه خواهند بود.

انتظار می‌رود با اجرای این طرح، مصرف انرژی در سطح ادارات استان کاهش یابد.