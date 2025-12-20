پخش زنده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم آیندهای درخشان و موفقی برای آموزش و پرورش رقم بخورد، باید هم به معلم، هم دانشآموز و هم زیرساختها توجه کنیم،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجیبابایی گفت: آموزش و پرورش اساس پیشرفت کشور است و هنرستانها باید در اولویت برنامههای توسعه قرار گیرند.
حاجیبابایی با بیان این که تجهیز هنرستانها و تأمین امکانات مورد نیاز آنها در اولویت برنامهها قرار دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، ۵۰ درصد مدارس متوسطه دوم باید به هنرستانها اختصاص یابد که البته این رقم حداقلی است و اگر روزی به ۷۰ درصد برسیم، افتخار بزرگی برای کشور خواهد بود.
وی در ادامه از ساخت ۲۰ مجتمع آموزشی حیات طیبه با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور در همدان خبر داد و افزود: این مجتمعها با امکانات کامل آموزشی و رفاهی از پیشدبستانی تا دیپلم، حدود ۶۰۰ کلاس جدید به ظرفیت آموزشی شهر اضافه میکنند.
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که اگر بخواهیم آیندهای درخشان و موفقی برای آموزش و پرورش رقم بخورد، باید به معلم، دانشآموز و زیرساختها توجه کنیم، گفت: راه حل بسیاری از مشکلات شکل گیری حیات طیبه است تا تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان براساس سند تحول بنیادین و ارتقای کیفی آموزش و پرورش شکل بگیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که کارها و اقدامات خوبی در دولت با نگاه ویژه رئیس جمهور محترم برای آموزش و پرورش انجام میشود، تصریح کرد: آموزش و پرورش را باید با یک نگاه متفاوت دید؛ چراکه همه چیز مملکت از آموزش و پرورش است و این دانش آموزان هستند که آینده را میسازند و پیشرفت کشور ر ا رقم میزنند.
گفتنی است؛ در این جلسه که مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیر ناحیه ۲ همدان و جمع دیگری از مسئولین نیز حضور داشتند، دبیران و هنرآموزان هنرستان شهید چمران دیدگاهها و نظرات خود را پیرامون مباحث مختلف مطرح نمودند.