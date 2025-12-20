به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: مرکز جامع انتقال خون قائم در شهر بیرجند یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انتقال خون استان که تقریبا ۵ سال متوقف مانده بود.

مهدی زاده افزود: ساخت این پروژه در سال ۱۳۹۷ آغاز، اما به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شد و در سال ۱۴۰۲ اعتباری در اختیار سازمان قرار داده شد؛ هرچند کافی نبود.

وی گفت: این پروژه در حال حاضر حدود ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان نیاز است که در این خصوص قول‌هایی گرفته‌ایم و در صورت تأمین اعتبار تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.