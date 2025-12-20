دختر خوزستانی در فینال مسابقات بوکس کشور در سه راند حریف خود از استان آذربایجان غربی را شکست داد و به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنه منش رئیس هیئت بوکس خوزستان اظهار کرد: مسابقات قهرمانی بوکس ایران ۲۷ و ۲۸ آذر در تهران برگزار شد که خوزستان با سه بوکسور در این رقابت‌ها حضور داشت.

وی بیان کرد: اکرم راکیانی در پایان این رقابت‌ها موفق شد در وزن ۵۴ کیلوگرم به فینال مسابقات راه پیدا کند. او در فینال در سه راند حریف خود از استان آذربایجان غربی را شکست داد و به مدال طلا رسید. راکیانی در اولین دوره مسابقات بوکس زنان ایران نیز به مدال برنز دست پیدا کرده بود.

رئیس هیئت بوکس خوزستان خاطرنشان کرد: زهره و سونیا شهپری نیز دیگر نمایندگان استان خوزستان در این رقابت‌ها بودند که علی رغم مبارزات خوبی که به نمایش گذاشتند نتوانستند به مدال دست پیدا کنند.

او افزود: بوکس زنان ایران در ابتدای مسیر است و مطمئناً در ادامه این مسیر خبر‌های خوشی از بوکس استان خوزستان و کشور خواهیم شنید.