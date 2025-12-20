به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: با شناسایی و مدیریت نقاط آسیب‌پذیر شهر در سه سال گذشته، سال جاری همزمان با بارش باران و برف، هیچ مشکل جدی آب‌گرفتگی در معابر گزارش نشده است.

علی قاسم‌زاده با اشاره به شناسایی نقاط آسیب پذیر شهر برای دفع آب‌های سطحی افزود: با مدیریت آن در چند سال گذشته، این مشکلات به‌تدریج رفع شد و در سال جاری مشکلی نداشتیم.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام بارش‌ها از ۷۲ ساعت قبل نیرو‌های شهرداری اصفهان در آماده‌باش کامل قرار داشتند و حدودهزار نفر در هر نوبت مشغول ارائه خدمات شبانه روزی بودند، تا مشکلی برای حمل‌ونقل عمومی و شهروندان ایجاد نشود.

قاسم‌زاده در خصوص تلاش‌های انجام شده در رفع مشکلات آبگرفتگی شهر گفت:ایجاد حدود ۶۵۰۰ چاه جذبی در نقاط آبگرفتگی هنگام بارندگی، لایروبی چاه‌های جذبی، آبراه‌ها، زهکش‌ها و تخلیه سپتیک‌های زیرزمینی بود.

وی افزود: ۴۰ درصد سیستم‌های تصفیه فاضلاب زیرزمینی تاکنون هوشمند شده است و به محض پُر شدن، موتور تخلیه آن روشن و سیستم تخلیه می‌شود و آنهایی که به آبراه‌ها متصل نیست هم با ماشین‌های تانکر تخلیه می‌شود.

سپتیک، چاه‌ها یا زیرساخت‌های بتنی، زیرِ زمین است تا در جا‌هایی همچون زیرگذر‌ها که وقتی آب از دو طرف جمع شود به سمت پایین روانه و آب‌های روان توسط سپتیک‌ها جمع و تخلیه شود.