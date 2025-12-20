به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، با صدور دستور توقیف نفتکش‌های ونزوئلایی در دریای کارائیب، تنش‌ها بالا گرفته؛ اما کاراکاس با رد این تهدیدها، اعلام کرده است که در برابر این محاصره دریایی، تسلیم نخواهد شد. واشنگتن تهدید کرده است حلقه این محاصره غیرقانونی را تنگ‌تر می‌کند، اما پاسخ کاراکاس و نیکلاس مادورو به این تهدیدها، صریح و انقلابی بود.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تاکید کرد: آن‌ها فکر می‌کنند با محاصره دریایی ما را به زانو در می‌آورند، اما کور خوانده‌اند. من به شما می‌گویم: صلح، بندرگاه من خواهد بود و صلح، پیروزی نهایی ماست. نفت ونزوئلا متعلق به این مردم است و ما فروش آن را با وجود تمام تهدید‌های امپراتوری ادامه خواهیم داد.

اما در خیابان‌های کاراکاس، آنچه حکم‌فرماست، اراده ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی است.

اگرچه جنگ روانی دشمن و تشدید تروریسم اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار داده، اما ملت ونزوئلا با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها، در تظاهراتی باشکوه، سیاست‌های خصمانه و مداخله‌جویانه کاخ سفید را به شدت محکوم کردند.

محاصره دریایی ونزوئلا از سوی ترامپ، اقدامی جنایتکارانه است که علاوه بر تهدید تجارت جهانی، تمامی توافق‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی دریانوردی را نقض می‌کند.

همگام با افزایش تنش‌ها، شرکای راهبردی ونزوئلا در واکنشی قاطع، اقدام غیرقانونی آمریکا در محاصره دریایی را محکوم کردند.

شرکت ملی نفت ونزوئلا نیز با رد فضاسازی‌های رسانه‌ای، بر تداوم روند عادی صادرات تأکید کرده است؛ هرچند کارشناسان، هفته‌های پیش‌رو را آزمونی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد این کشور و البته ثبات امنیت انرژی در جهان می‌دانند.