به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان اطلاعات فاتب، چندی پیش خبری مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی اراذل و اوباش منطقه پیروزی تهران و درخواست مکرر شهروندان مبنی بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش، واصل و موضوع با دستور رئیس سازمان اطلاعات فاتب به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان مرکز عملیات قرار گرفت.

پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی و شگرد‌های پلیسی در همان روز‌های ابتدایی تعداد ۳ نفر از همین اراذل که به وسیله سلاح سرد قصد حمله ور شدن و آسیب رساندن به مأمورین را داشته با استفاده از قانون بکارگیری سلاح به ضرب گلوله زمین گیر شده و راهی بیمارستان شدند.

در ادامه بررسی‌های تخصصی مشخص شد که احدی از اوباش متواری نیز از سلاح گرم استفاده و اقدام به تیراندازی کرده است؛ لذا مراتب با بازپرس محترم پرونده هماهنگ و با دستور قاطع قضائی قضائی صادره نهایتاً متهم در حالی که از حضور مأمورین در صحنه دستگیری مطلع شده بود، با سلاح سرد به سوی مأموران حمله ور و با عربده کشی در تلاش جهت متشنج نمودن شرایط بوده که در حین حمله به مأمورین و با ضرب شصت پلیس مواجه شده و بوسیله گلوله از ناحیه از پا زمین گیر و مهار شد.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: اقدام اوباش به ارعاب شهروندان، پلیس را جهت برخورد مصمم‌تر می‌کند. نیرو‌های عملیات ویژه پلیس آموزش دیده و زبده هستند، اوباش گمان نکنند در حمله به مأموران، موفق خواهند شد بلکه تنها پرونده خود را سنگین‌تر می‌کنند.