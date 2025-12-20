به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام عباس نصیری فرد سخنران مراسم با تشریح ابعاد شخصیتی آیت الله شاهچراغی افزود: اخلاق مداری ، ساده زیستی و فعالیت در محور وحدت از صفات برجسته علوی و انقلابی این چهره استان سمنان بود.

وی افزود : آیت الله شاهچراغی در تربیت علمی و اخلاقی بسیاری از علما و روحانیون استان و کشور نقش داشت و اخلاق نیکوی او از این عالم مجاهد شخصیتی دوست داشتنی بین مردم ساخته بود .