مراسم بزرگداشت یاد و خاطره زنده یاد آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان در مسجد جامع گرمسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام عباس نصیری فرد سخنران مراسم با تشریح ابعاد شخصیتی آیت الله شاهچراغی افزود: اخلاق مداری ، ساده زیستی و فعالیت در محور وحدت از صفات برجسته علوی و انقلابی این چهره استان سمنان بود.
وی افزود : آیت الله شاهچراغی در تربیت علمی و اخلاقی بسیاری از علما و روحانیون استان و کشور نقش داشت و اخلاق نیکوی او از این عالم مجاهد شخصیتی دوست داشتنی بین مردم ساخته بود .