کارشناس هواشناسی استان همدان گفت : از اواسط هفته به تدریج از شدت سرمای هوا کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب با اشاره به بارشهای پراکنده روز گذشته در برخی نقاط استان گفت: امروز و فردا آسمان همدان صاف و آفتابی خواهد بود، اما برودت هوا بهویژه در ساعات صبحگاهی همچنان محسوس است؛ و از اوایل هفته آینده بهتدریج از شدت سرما کاسته میشود.
وی تصریح کرد: در روز گذشته در بخشهایی از مناطق جنوبشرق و مرکزی استان همدان بارشهایی گزارش شد که بیشترین میزان آن در مناطق خردمند و دشتآباد ملایر به ثبت رسید و حدود ۴ میلیمتر گزارش شد. در بخشهایی از همدان، تویسرکان و ملایر نیز بارشهایی خفیفتر و عمدتاً کمتر از یک میلیمتر ثبت شده است
کارشناس هواشناسی استان همدان اظهار داشت: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، امروز و فردا آسمان استان صاف و آفتابی پیشبینی میشود، با این حال سرمای هوا بهویژه در ساعات اولیه صبح ادامه خواهد داشت.
باقریشکیب افزود: برای فردا نیز شرایط جوی کموبیش مشابه و همراه با هوای سرد پیشبینی میشود، اما از روز دوشنبه بهتدریج از شدت برودت هوا کاسته خواهد شد. همچنین در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه افزایش ابر در آسمان استان دور از انتظار نیست و در برخی ساعات، احتمال بارشهای پراکنده در نقاطی از استان وجود دارد. این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از چهارشنبه به بعد، آسمان استان صاف و آفتابی پیشبینی میشود و این وضعیت جوی پایدار تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: صبح امروز کمینه دمای ثبتشده در ایستگاه فرودگاه همدان منفی ۸ درجه سانتیگراد و در گلتپه منفی ۹ درجه بوده است که گلتپه سردترین نقطه استان گزارش شده است.
باقری شکیب با اشاره به اینکه کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب منفی ۸ و مثبت ۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است، بیان کرد: شهرستان کبودراهنگ با ثبت دمای مثبت ۵ درجه، گرمترین نقطه استان در شبانهروز گذشته بوده است.