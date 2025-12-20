در شبانه روز گذشته بیشترین میزان بارش باران در روستای مصر با ۲۴ و ۹ دهم میلی‌متر و سه و نیم سانتی‌متر برف گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان خوروبیابانک گفت: در این مدت روستا‌های ایراج با ۲۴ میلی‌متر باران و چهار سانتی‌متر برف و هفتومان با ۲۳ و پنج دهم میلی‌متر باران و هفت سانتی‌متر برف بیشترین بارش را داشتند

سید علی اصغر آل داود افزود: همچنین روستای بازیاب با ۲۰ و پنج دهم میلی‌متر باران و ۱۰ سانتی‌متر برف و شهر جندق با ۲۱ میلیمتر باران و بیش از ۱۵ سانتی متر برف بیشترین میزان بارش برف و باران را به خود اختصاص داده‌اند.

وی از شهروندان خواست اطلاعیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند و نکات ایمنی را رعایت کنند.