مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسآباد مغان از اجرای پایلوت پروژه آبیاری مدرن در سطح ۳۵۰ هکتار از اراضی مغانسر خبر داد و اعلام کرد این طرح تا کشت بهاره سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بخشعلی اصغری در بازدید از طرح آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی بخش تازهکند پارسآباد مغان گف: این اقدام که با استقبال گسترده کشاورزان منطقه همراه شده، گامی اساسی در مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش محصولات کیفی و تقویت زیرساختهای صادرات محور کشاورزی در دشت حاصلخیز مغان است.
وی افزود: پروژه اجرای آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی مغانسر از اردیبهشت ماه سال ۹۸ در پایین دست کانال آب آور بزرگ آغاز شده و در این پروژه تاکنون انواع شیرآلات و حدود ۱۹ کیلومتر لولههای پلیاتیلن کار گذاشته شده است.
از منظر فنی و کارشناسی، کارشناسان جهاد کشاورزی نیز بر برتری روشهای نوین تأکید دارند؛ حسن سرداری، کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی پارسآباد مغان، در مقایسه آمار بهرهوری ۲ روش آبیاری اعلام کرد: آبیاری کشاورزی به صورت مدرن و قطرهای برای اراضی بسیار مفید است.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات این روش در افزایش بهرهوری بیش از ۹۵ درصد تأثیرگذار است در حالی که آبیاری سنتی (سیکلی) تنها حدود ۳۵ درصد برای بهرهوری کشاورزی مفید و موثر واقع میشود.
سرداری همچنین به روشهای نوین کوددهی اشاره کرد و افزود: کودپاشی مزارع مغان به صورت محلولپاشی انجام میگیرد؛ در این روش به دلیل تزریق یا نفوذ مستقیم محلول کود به ریشه گیاه، از سفت شدن خاک جلوگیری شده و مانع ریشهدوانی گیاه نمیشود.
وی تاکید کرد: آبیاری مدرن و قطرهای نه تنها راحتتر و تحت کنترل کامل کشاورز است، بلکه از لحاظ مدیریت منابع و مصارف آب نیز بسیار سودمند و حیاتی است.
یوسف تقیزاده، بخشدار تازهکند پارسآباد مغان نیز بر اهمیت این تغییر در حوزه آبیاری اراضی کشاورزی منطقه تاکید کرد و افزود: اجرای طرحهای آبیاری مدرن علاوه بر مدیریت یکپارچه آبیاری مزارع تاثیر مستقیمی بر تولید محصولات با کیفیت و صادرات محور دارد.