به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بخشعلی اصغری در بازدید از طرح آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی بخش تازه‌کند پارس‌آباد مغان گف: این اقدام که با استقبال گسترده کشاورزان منطقه همراه شده، گامی اساسی در مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش محصولات کیفی و تقویت زیرساخت‌های صادرات محور کشاورزی در دشت حاصلخیز مغان است.

وی افزود: پروژه اجرای آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی مغانسر از اردیبهشت ماه سال ۹۸ در پایین دست کانال آب آور بزرگ آغاز شده و در این پروژه تاکنون انواع شیرآلات و حدود ۱۹ کیلومتر لوله‌های پلی‌اتیلن کار گذاشته شده است.

از منظر فنی و کارشناسی، کارشناسان جهاد کشاورزی نیز بر برتری روش‌های نوین تأکید دارند؛ حسن سرداری، کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی پارس‌آباد مغان، در مقایسه آمار بهره‌وری ۲ روش آبیاری اعلام کرد: آبیاری کشاورزی به صورت مدرن و قطره‌ای برای اراضی بسیار مفید است.

وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات این روش در افزایش بهره‌وری بیش از ۹۵ درصد تأثیرگذار است در حالی که آبیاری سنتی (سیکلی) تنها حدود ۳۵ درصد برای بهره‌وری کشاورزی مفید و موثر واقع می‌شود.

سرداری همچنین به روش‌های نوین کوددهی اشاره کرد و افزود: کودپاشی مزارع مغان به صورت محلول‌پاشی انجام می‌گیرد؛ در این روش به دلیل تزریق یا نفوذ مستقیم محلول کود به ریشه گیاه، از سفت شدن خاک جلوگیری شده و مانع ریشه‌دوانی گیاه نمی‌شود.

وی تاکید کرد: آبیاری مدرن و قطره‌ای نه تنها راحت‌تر و تحت کنترل کامل کشاورز است، بلکه از لحاظ مدیریت منابع و مصارف آب نیز بسیار سودمند و حیاتی است.

یوسف تقی‌زاده، بخشدار تازه‌کند پارس‌آباد مغان نیز بر اهمیت این تغییر در حوزه آبیاری اراضی کشاورزی منطقه تاکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های آبیاری مدرن علاوه بر مدیریت یکپارچه آبیاری مزارع تاثیر مستقیمی بر تولید محصولات با کیفیت و صادرات محور دارد.