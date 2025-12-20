فصل چهارم برنامه پرمخاطب «محفل» به‌زودی وارد مرحله ضبط می‌شود و این برنامه قرآنی با ترکیبی تازه از بخش‌ها و با حضور میزبانان و کارشناسان خود، بار دیگر مهمان آنتن رسانه ملی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل چهارم برنامه قرآنی «محفل» که در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش می‌شود، به‌زودی وارد مرحله ضبط خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور به‌عنوان تماشاگر در این برنامه ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندانی که تمایل دارند به‌عنوان تماشاگر در ضبط این فصل از برنامه «محفل» حضور داشته باشند، می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۵ یا از طریق لینک ثبت‌نام اقدام کنند.

برنامه «محفل» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص قرآنی تلویزیون، با رویکردی نوین و مخاطب‌محور، هر ساله در ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود و با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده است.