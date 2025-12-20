به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضه‌های امروز متعلق به تالار صادراتی کیش است به طوری که در این تالار ۳۳۲ هزار و ۷۹۷ تن محصول شامل ۲۲۵ هزار و ۹۷ تن سیمان، ۶۷ هزار و ۴۲۰ تن کلینکر و ۴۰ هزار و ۲۸۰ تن قیر روی میز فروش می‌رود.

تالار صنعتی امروز میزبان عرضه ۲۰۸ هزار و ۴۳۲ تن محصول است. قرار است در این تالار ۳ هزار و ۱۰۳ تن تیرآهن، ۳۰ هزار و ۸۰۰ تن میلگرد، ۹۰ هزار و ۹۰ تن ورق، ۶۸ هزار و ۴۰۰ تن بلوم و بیلت، ۱۳ هزار و ۴۴۹ تن سیم فولادی و ۲ هزار و ۵۹۰ تن سیم و مفتول مسی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۱۳ هزار تن محصول شامل مواد پلیمری، شیمیایی و قیرروی میز فروش می‌رود. تالار فرعی میزبان عرضه ۳ هزار و ۲۰ تن محصول است.

در تالار حراج باز هم قرار است هزار و ۴۷۲ تن مواد پلیمری و شیمیایی عرضه شود.