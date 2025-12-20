رییس پلیس راهور فراجا گفت: حدود ۶۰ درصد کامیون‌های در حال تردد، در سن فرسودگی قرار دارند و امروز خودرو‌های دیزل از عوامل مهم آلودگی هوا هستند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، سید تیمور حسینی در مراسم تولید انبوه کشنده جی ایکس ۵۶۰ افزود: حمل و نقل زیر ساخت همه فعالیت‌ها در کشور است، بیش از ۹۰ درصد جابجایی‌ها در کشور بر دوش حمل و نقل زمینی است و توجه به این حوزه در شاخص‌های توسعه حائز اهمیت است.

وی گفت: در قانون هوای پاک، وزارت صمت مکلف شده تولید خودرو با استاندارد یورو ۶ را انجام دهد و البته وزارت نفت هم بنزین و گازوییل یورو ۶ تولید کند.

حسینی افزود: خودرو‌های ما متناسب با نیاز کشور باید توسعه پیدا کنند، باید طراحی و تولید خودرو‌ها مطابق با استاندارد‌های موجود باشد و میزان تولید به نوسازی ناوگان عمومی بار کمک کند.

رییس پلیس راهور اضافه کرد: ما در حوزه خودرو‌های سواری انتقادات زیادی داریم، اما در حوزه خودرو‌های باری، کیفیت قابل قبولی را شاهدیم.