کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق در بابل
جانشین فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرهنگ صمد کلاگر گفت: در راستای مقابله جدی با قاچاق کالا و حمایت از اقتصاد سالم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل طی دو عملیات جداگانه موفق به کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق شدند.
وی افزود: در مرحله نخست و در پی دریافت اخبار و اطلاعات موثق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، یک واحد سورتینگ برنج را شناسایی و در بازرسی از این محل، ۱۰۰ تن برنج قاچاق و فاقد مدارک قانونی را کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران ادامه داد: در مرحله دوم این عملیاتها نیز مأموران پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان بابل با هماهنگی قضائی در بازدید از یک واحد برنجفروشی، موفق به کشف ۶۰ تن برنج قاچاق دیگر شدند که بدون مجوز و خارج از ضوابط قانونی نگهداری میشد.
سرهنگ کلاگر با بیان اینکه، کارشناسان ارزش تقریبی این محمولهها را بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شدند.