به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بیشترین ارتفاع برف در ۲۴ ساعت گذشته در بغم اردستان ۴۰ سانتی متر، کلهرود شاهین شهر و میمه ۳۵، خاوران نایین ۲۹، نیسیان اردستان ۲۲ و حسن رباط میمه ۲۰ سانتی متر بارش برف گزارش شده است.

لیلا امینی، میزان بارش برف را در شهر اصفهان هم ۱۴ سانتی متر بیان کرد و افزود: همچنین بیشترین بارش باران در ۲۴ ساعت منتهی به امروز در چوپانان ۲۰ سانتی متر، خور و بیابانک ۱۳، بادرود و آران و بیدگل ۱۱ و اردستان ۱۰ سانتی متر ثبت شد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هفته آینده، سامانه بارش جدیدی مناطق غربی استان را در بر می‌گیرد.

لیلا امینی، میزان بارش‌های پاییز را در مقایسه پاییز سال گذشته قابل توجه دانست و افزود: میزان بارش‌ها از اول سال زراعی جاری (اول مهر ماه) تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۷ برابر شده است و در مقایسه با بلند مدت مشابه، هنوز شاهد کاهش ۱۰ در صدی بارندگی‌ها هستیم.

وی از پایداری جو و ماندگاری توده هوای سرد خبر داد و گفت: تا روز دوشنبه کاهش محسوس دما و در اوایل روز، مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود و از روز سه شنبه با افزایش آلاینده رو‌به‌رو خواهیم شد.