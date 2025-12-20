به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محسن محمدی بیان کرد: در قالب این برنامه، مرغ تولیدکنندگان به‌صورت نقدی و با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۱۳۴ هزار تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: تولیدکنندگان می‌توانند برای انعقاد قرارداد فروش مرغ مازاد به اداره کل پشتیبانی امور دام مراجعه کنند.

این طرح با هدف ایجاد تعادل در بازار گوشت مرغ، جلوگیری از زیان مرغداران و تقویت ذخایر راهبردی کشور اجرا می‌شود.

به گفته مسئولان این مجموعه، تمام آماده‌سازی‌ها از جمله ظرفیت سردخانه‌ای، فرآیند‌های تحویل و نحوه پرداخت نقدی فراهم شده تا تولیدکنندگان بدون دغدغه محصول خود را تحویل دهند.

در این طرح، مرغ منجمد در بسته‌بندی استاندارد و در بازه وزنی ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم پذیرفته می‌شود و محصول مستقیماً به سردخانه‌های شرکت تحویل داده خواهد شد.

سرپرست پشتیبانی امور دام همچنین اعلام کرده که اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، مرغداران بزرگ، کشتارگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط می‌توانند به‌عنوان مباشر در این فرآیند مشارکت داشته باشند.