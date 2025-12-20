پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان از اتمام ریلگذاری طرح دوخطهکردن راهآهن استان خبر داد و گفت این طرح پس از تکمیل مراحل فنی، بهزودی بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در نشست بررسی طرح های نیمه کاره عمرانی استان گفت:تا پایان دولت حدود ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان احداث و تکمیل خواهد شد که محورهای زنجان–ابهر، زنجان–میانه، زنجان–بیجار، زنجان–منجیل و مسیرهای ترانزیتی از جمله اولویتها هستند.
بیاتمنش با اشاره به آغاز بهسازی آزادراه زنجان–تبریز از امسال، اعلام کرد مشکلات روکش و ایمنی آزادراههای استان طی دو سال آینده رفع میشود.
وی همچنین از شناسایی حدود ۸۰ نقطه حادثهخیز در محورهای استان خبر داد و گفت: اصلاح این نقاط بهویژه در ورودی شهرها و تقاطعها در دستور کار قرار دارد.