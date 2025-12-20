در پی ادامه بارش‌ها در چند استان کشور، برخی محور‌های مواصلاتی مسدود شده‌اند و راهداران با تلاش شبانه‌روزی برای بازگشایی و حفظ ایمنی جاده‌ها فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، سامانه بارشی فعال از روز گذشته بخش‌هایی از استان‌های قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، یزد، کرمان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی را تحت تأثیر قرار داده است.

در استان سیستان و بلوچستان نیز باران در محورهای جنوبی در حال باریدن است و احتمال آب‌گرفتگی در مسیرهای کم‌ارتفاع وجود دارد.

از سوی دیگر، محورهای بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه – پارسیان و جیرفت – بلوک به دلیل شدت بارش‌ها مسدود اعلام شده است.

تردد نیز در مسیرهایی همچون دوآب – بلده، سی‌سخت – پادنا، سروآباد – پاوه، پونل – خلخال، خوانسار – بویین، مظفرآباد – رودبار و زرآباد – چاهان ممنوع است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواسته سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند و در صورت ضرورت، با احتیاط و تجهیزات کامل زمستانی تردد کنند.