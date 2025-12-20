برنامه مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا در سال ۲۰۲۶ در بخش والیبال سالنی اعلام شد و نمایندگان ایران در هشت رویداد آن حضور خواهند داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،کنفدارسیون والیبال آسیا (AVC) برنامه مسابقات سال ۲۰۲۶ سالنی خود را اعلام کرد که شامل ۱۰ رویداد در رده سنی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال است.

بر این اساس این رویداد‌ها از ششم اردبیهشت با لیگ قهرمانان زنان آسیا شروع می‌شود و یازدهم مهرماه با معرفی قهرمان مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی به پایان می‌رسد.

برنامه کامل مسابقات والیبال سال ۲۰۲۶ کنفدراسیون آسیا به قرار زیر است:

لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶: ۶ تا ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در گویانگ کره جنوبی

لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶: ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در پونتیاناک اندونزی

کاپ زنان آسیا ۲۰۲۶: از ۱۶ تا ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۵ در کاندون فیلیپین

کاپ مردان آسیا ۲۰۲۶: از ۳۰ خرداد تا هفتم تیرماه سال ۱۴۰۵ در احمدآباد هند

مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶: از دهم تا شانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۵ در ناخون راتچاسیما تایلند

مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶: از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه سال ۱۴۰۵ در منامه بحرین

مسابقات قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶: از ۳۰ مرداد تا هشت شهریور سال ۱۴۰۵ در تیانجین چین (نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸)

مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶: از ۱۳ تا ۲۲ شهریور سال در فوکواوکا ژاپن (نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸)

مسابقات والیبال زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶: از ۲۵ تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۵ در شهر‌های آئیچی و ناگویا کشور ژاپن

مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶: از پنجم تا یازدهم مهر سال ۱۴۰۵ در شهر‌های آئیچی و ناگویا کشور ژاپن

بر این اساس رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان و زنان آسیا که به ترتیب در چین و ژاپن برگزار می‌شود، نخستین مرحله رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس محسوب می‌شود و تیم قهرمان این رقابت‌ها به صورت مستقیم به مسابقات والیبال بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس صعود خواهد کرد.

همچنین با توجه به قهرمانی تیم ملی والیبال زنان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی کاوا و کسب نخستین مدال رسمی و ثبت شده در تاریخ فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران به صورت مستقیم در مسابقات قهرمانی زنان آسیا شرکت خواهد کرد و بدین ترتیب ایران در مسابقات کاپ زنان و مردان آسیا نماینده‌ای نخواهد داشت و هر دو تیم ملی مردان و زنان به صورت مستقیم در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد.

گفتنی است مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا مهمترین رویداد ورزشی در قاره کهن آسیا است که ایران و ژاپن در سال‌های اخیر رقابت نزدیکی برای کسب میزبانی آن داشته‌اند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در دوره قبل (۲۰۲۳) و سال ۲۰۱۹ میزبان این مسابقات در ارومیه و تهران بوده است.