«عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان و بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف در پرونده فساد مالی موسوم به «توشه‌خانه–۲» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جنگ نیوز»؛ «عمران خان» نخست وزیر سابق پاکستان به همراه همسرش در یک پرونده فاسد مالی دیگر از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

دادگاه علاوه بر حکم اصلی که ۱۰ سال در نظر گرفته شده‌ است، براساس ماده ۴۰۹ قانون جزا هر دو نفر را به ۷ سال حبس اضافی نیز محکوم کرد؛ به این ترتیب مجموع حکم علیه عمران خان و همسرش ۱۷ سال زندان است. دادگاه همچنین برای هر یک جریمه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون روپیه تعیین کرد.

پرونده «توشه‌خانه–۲» مربوط به اتهامات سوءاستفاده از هدایای دولتی است که ارزش اقتصادی بالایی داشته و طبق قوانین پاکستان باید یا به خزانه دولت بازگردانده یا پس از پرداخت مبلغ رسمی تعیین‌شده خریداری می‌شد.

عمران خان و بشریٰ بی‌بی همسرش پیشتر در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ از سوی دیوان عالی ملی احتساب پاکستان در زندان ادیاله بازداشت شدند. آنها ۳۷ روز در بازداشت نیب باقی ماندند و پس از تکمیل تحقیقات در ۲۰ اوت کیفرخواست رسمی این پرونده به دادگاه احتساب ارائه شد.

گفتنی است نخست‌وزیر سابق پاکستان پیشتر در پرونده فساد مالی ۱۹۰ میلیون پوندی موسوم به «القادر» نیز به ۱۴ سال زندان محکوم شده است.