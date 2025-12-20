



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر کریمیان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: داوطلبان شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ تا روز دوشنبه، اول دی‌ فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اقدام به ثبت‌نام کنند.



بنا به ضوابط اعلام شده از سوی سازمان سنجش، متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام از روز شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفته است.

هزینه ثبت‌نام در این آزمون مبلغ ۴۰۰ هزار تومان است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه باید با توجه به گروه یا گروه‌های آزمایشی طبق موارد ذیل نسبت به تهیه شماره سریال و پرداخت هزینه آن به صورت الکترونیکی اقدام کنند.



بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

متقاضیان لازم است از ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش برای تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام با توجه به آمار ثبت‌کنندگان تعیین می‌شود.