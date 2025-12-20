

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین متمرکز شروع عملیات آماده‌سازی و ساخت ۱۲۱ واحد مسکونی در استان، همزمان با آیین آغاز عملیات آماده‌سازی و ساخت مجتمع مسکونی ۳۳ واحدی در سرخرود برگزار شد.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، از واگذاری زمینی به مساحت ۱۰۷۰ مترمربع برای ساخت ۳۳ واحد مسکونی ویژه اقشار جامعه هدف خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است.



احمدی افزود: زمینی به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، تبادل شد که با اجرای آن، ساخت ۷۷ واحد دیگر نیز آغاز خواهد شد و در مجموع تعداد واحد‌های این مجموعه به ۱۰۰ واحد مسکونی می‌رسد.



در این مراسم، تفاهم‌نامه ساخت واحد‌های مسکونی در آمل نیز امضا شد، طرحی که در زمینی به مساحت ۳۷ هزار مترمربع اجرا و ساخت ۳۰۸ واحد مسکونی حمایتی در این شهرستان آغاز می‌شود.