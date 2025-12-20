پخش زنده
مسابقات کونگفو بانوان انجمن کونگفو کمپو قهرمانی کشور با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور، به میزبانی سالن شهیدان ثامنی اراک برگزار شد و با قهرمانی تیم استان مرکزی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در رده سنی نونهالان و در بخش مایانا (نیمهآزاد)، تیم استان مرکزی (تیم «الف») عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای البرز و استان مرکزی «ب» به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده سنی نوجوانان این بخش، تیم البرز به مقام قهرمانی رسید و تیمهای زنجان و استان مرکزی عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین در رده سنی جوانان بخش مایانا، تیم البرز قهرمان شد و تیمهای کرمان و یزد به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده سنی بزرگسالان این بخش نیز تیم استان مرکزی (تیم «الف») بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای استان مرکزی «ب» و البرز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش اوسیما (سلاح) نیز نمایندگان استان مرکزی عملکرد درخشانی داشتند؛ بهطوریکه در رده سنی نونهالان، تیم استان مرکزی (تیم «الف») قهرمان شد و تیمهای البرز و چهارمحالوبختیاری به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده سنی نوجوانان این بخش، تیم استان مرکزی به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای فارس و البرز عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند. در رده سنی جوانان بخش اوسیما، تیم چهارمحالوبختیاری قهرمان شد و تیمهای کرمان و استان مرکزی به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین در رده سنی بزرگسالان، تیم استان مرکزی (تیم «الف») عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیمهای چهارمحالوبختیاری و استان مرکزی «ب» در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
این مسابقات با هدف ارتقای سطح فنی کونگفو بانوان کشور و شناسایی استعدادهای برتر برگزار شد و در پایان، استان مرکزی با کسب بیشترین عناوین قهرمانی، عنوان تیم برتر مسابقات را از آن خود کرد