ثبت بیشترین میزان بارندگی استان بوشهر در خارگ

معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به خروج تدریجی سامانه بارشی از استان تا اواخر وقت امروز، گفت: بیشترین میزان بارش باران طی فعالیت دو سامانه بارشی در استان تاصبح امروز به میزان ۱۹۴ میلیمتر در جزیره خارگ ثبت شده است.