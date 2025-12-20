بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، زهرا راستگو بیان کرد: فعالیت سامانه بارشی در استان در چهار روز گذشته باعث بارشهای خوبی در سراسر استان شد.
وی با اشاره به مقدار بارش برخی ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز، اعلام کرد: بیشترین میزان بارش در خارگ با ۱۹۴.۱ میلیمتر و پس از آن جم با ۱۹۱.۵ میلیمتر بوده است.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر میزان بارش در عسلویه را ۱۲۸.۹ میلیمتر عنوان و اضافه کرد: در کنگان ۱۱۶.۱ میلیمتر، در دیر ۱۱۲.۷ میلیمتر و در گناوه ۱۰۹.۶ میلیمتر بارش ثبت شده است.
وی ادامه داد: همچنین میزان بارش در بهرگان ۹۱ میلیمتر، در دیلم ۷۶.۷ میلیمتر، در بوشهر ۶۸.۷ میلیمتر و در خورموج ۵۶.۴ میلیمتر بوده است.
راستگو میزان بارش در برازجان را ۵۰.۷ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در اهرم نیز ۴۸.۹ میلیمتر بارش ثبت شده است.
وی گفت: براساس آخرین نقشههای هواشناسی، امروز در برخی نقاط بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست، دریا نیز تا پایان وقت امروز مواج خواهد بود و از اواخر وقت امروز با خروج تدریجی سامانه بارشی از استان، شرایط بهنسبت پایداری روی استان و دریا حاکم خواهد شد.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین با توجه به نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان، کاهش دید نسبی تا فردا در مناطق مختلف استان و روی دریا پیشبینی میشود و تا روز دوشنبه در برخی مناطق مستعد بهویژه در صبحگاه، رخداد پدید مه مورد انتظار است.
وی آسمان استان را ابری بهتدریج کاهش ابر، تا اواخر وقت امروز در برخی نقاط احتمال بارش خفیف باران و گاهی وزش باد پیشبینی کرد.
راستگو گفت: جهت وزش باد متغیر، بیشتر شمال غربی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت و از فردا ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ارتفاع موج دریا را ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
به گفته معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۲۵، مد اول ساعت ۰۹:۱۶، جزر دوم ساعت ۱۲:۱۵ و مد دوم ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه خواهد بود.