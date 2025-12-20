پخش زنده
آیین اختتامیه هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار و در آن ضمن تجلیل از ۱۰ پژوهشگر برتر، از انتشار ۳۰ مقاله علمی معتبر در ژورنالهای داخلی و بینالمللی توسط اساتید این واحد دانشگاهی خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، آیین اختتامیه هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی بافق با هدف تقدیر از فعالیتهای علمی و پژوهشی اساتید و پژوهشگران این دانشگاه برگزار شد.
اشرفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بافق در این مراسم با اشاره به برنامههای هفته پژوهش گفت: هفته پژوهش امسال از روز دوشنبه با برگزاری سلسله جلسات علمی و پژوهشی آغاز شد و در قالب چهار سخنرانی تخصصی با موضوعات متنوع از جمله هوش مصنوعی و پژوهشهای نوین ادامه یافت.
وی افزود: در مراسم اختتامیه، از ۱۰ نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی بافق تجلیل شد که این اقدام در راستای قدردانی از تلاشهای علمی و نقش مؤثر آنان در ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه انجام گرفت.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بافق با اشاره به دستاوردهای پژوهشی این واحد دانشگاهی اظهار کرد: در یک سال گذشته، اساتید مدعو و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق موفق به انتشار ۳۰ عنوان مقاله علمی در ژورنالهای معتبر داخلی و بینالمللی از جمله ژورنالهای ISI شدهاند که این امر افتخار بزرگی برای دانشگاه به شمار میرود.
اشرفی ادامه داد: این مقالات در حوزههای تخصصی مختلف و رشتههایی همچون عمران و معدن، فیزیک، ادبیات، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه تدوین و منتشر شده است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی خاطرنشان کرد: ثبت این دستاوردها بیانگر ظرفیت بالای علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق و حرکت رو به رشد آن در مسیر تولید علم و ارتقای جایگاه پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی است.