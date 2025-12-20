پخش زنده
دو کتاب جدید با موضوع و محور آشنایی کودکان با اقوام ایرانی راهی بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکی از این کتابها کتاب «بخند مامان عزیزم» نوشته شهرزاد شهرجردی است از مجموعه «بچههای سرزمین مادری» است که کودکان را با شهر اراک آشنا میکند.
ماجرا از این قرار است که پسربچهای در اراک تصمیم میگیرد مادرش را که مغازه فطیرپزی دارد و اجاره مغازهاش سر آمده است، خوشحال بکند. مغازه باید تخلیه شود، اما پسر تصمیم میگیرد یک دستگاه اختراع کند، مغازه را بهروز کند یا با افراد مختلفی مشورت بکند. ولی همه این کارها به خرابکاریهایی منجر میشوند که نه تنها مادرش را خوشحال نمیکند، بلکه او را عصبانیتر میکند. پسربچه، اما تسلیم نمیشود.
پسری در اراک تصمیم میگیرد به مادرش در پخت فطیر کمک کند. اینکه این اتفاق در کجا افتاده، خیلی مهم است چرا که انتشارات مهرسا در مجموعه «بچههای سرزمین مادری» تلاش میکند تا با ساختن داستانهای کودکانه با زبان ساده و روان و تصویرسازیهای جذاب در نقاط مختلف ایران، نه تنها بچهها را با این جغرافیاها آشنا بکند، بلکه نکات جالبی درباره این مناطق را هم به بچهها بیاموزد.
از نکات جالب این کتاب داشتن یک راهنمای مطالعه همراه با آن است که به خانوادهها میآموزد چگونه درباره این کتاب با کودکشان گفتوگو کنند و جذابیت آن را افزایش دهند. همچنین همراه کتاب یک هدیه کوچک برای بچهها در نظر گرفته شده که آن هم بذر گندم است و باعث آشتی بیشتر بچهها با طبیعت و احساس صمیمیت با فضای داستان میشود.
کتاب «بخند مامان عزیزم» به قلم شهرزاد شهرجردی، با تصویرگری فاطمه خسرویان ، کاری از انتشارات مهرسا است.
کتاب دیگر در این خصوص،کتاب «من و گاوترین دوست دنیا» نوشته ملیحه شاهرخی جاوید است که برای آشنایی کودکان با گیلان و مشاغل و آداب و رسوم آن از مجموعه «بچههای سرزمین مادری» منتشر شد.
در کتاب «من و گاوترین دوست دنیا» یک کودک روستایی از اهالی گیلان با گاو خود به نام گیلهورزا صحبت میکند. این کتاب، شامل داستانی است که از خلال آن با فرهنگ و آداب و رسوم و مشاغل مختلف استان گیلان آشنا میشویم.
آشنایی با آداب و رسوم محلی و شهرستانهای ایران همیشه از طریق آموزش مستقیم ممکن نیست. آیا میتوان در بستر یک داستان کودکانه نکات مهمی را به کودکان آموخت؟ مثل کتاب «من و گاوترین دوست دنیا» که در آن یک کودک روستایی از اهالی گیلان با گاو خود به نام گیلهورزا صحبت میکند. ماجرای اصلی این گفتوگوها هم از این قرار است که خانواده این کودک روستایی، که از جلد کتاب متوجه میشویم یک پسر بچه است، مشکل مالی دارند، اما پسربچه اصلاً دوست ندارد که روی گاو خود حساب کند و او را بفروشد، چرا که دوست ندارد عزیزترین دوست خود را به خاطر مسائل مالی از دست بدهد. به همین دلیل تصمیم میگیرد که راه دیگری پیدا بکند و این راه دیگر، حصیر بافی است.
در خلال این گفتوگوها و اینکه چگونه این پسربچه میتواند گاو خود را حفظ کند، با آداب و رسوم مختلف گیلان و مشاغل رایج در آن آشنا میشویم؛ مشاغلی مثل برنجکاری و حصیربافی. همچنین در این کتاب با نگاهی نقادانه به مسابقهای موسوم به ورزاجنگ اشاره شده که در آن گاوها با یکدیگر میجنگند. کتاب، ضمن توضیح راجع به چندوچونِ این مسابقه، کودکان را به وجه خشونتآمیز آن هم توجه داده و آنها را به پرهیز از چنین رسومی که حیوانآزاری را در بر دارند، ترغیب کرده است.
در پایان کتاب بخشی به نام «فرهنگنامه» آمده که به توضیح بعضی مفاهیم و موضوعات مربوط به فرهنگ و مشاغل و آداب و رسوم گیلان اختصاص دارد. از وجوه متمایز این کتاب داشتن یک جزوه تحت عنوان راهنمای خواندن و فعالیتهایی درباره داستان است. در این جزوه برای خانوادهها مرور شده که مثلاً چه سوالاتی میتوانند از کودکان خود درباره داستان بپرسند و چه تمریناتی با آنها انجام بدهند تا داستان کتاب بیشتر در ذهن آنها نهادینه شود.
از جذابیتهای کتاب «من و گاوترین دوست دنیا» همچنین داشتن یک هدیه کوچک روی کتاب است: تعدادی بذر برنج که علاوه بر اینکه یک هدیه سوای کتاب است، دوستی کودکان با طبیعت را هم بیشتر میکند.
کتاب «من و گاوترین دوست دنیا»به قلم ملیحه شاهرخی جاوید با تصویرگری حمیده خسرویان کاری از انتشارات کتاب مهرسا است.