پخش زنده
امروز: -
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا، بر لزوم تشدید نظارت بر تأمین و عرضه کالاهای اساسی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا، بر لزوم تشدید نظارت بر تأمین و عرضه کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در همین راستا، گشتهای مشترک نظارتی با حضور نماینده دادستانی، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و شهرداری بهصورت مستمر در سطح شهر برگزار میشود.
محمد سالاری، در تشریح جزئیات این خبر، افزود: اصناف، مدیران فروشگاهها، میادین میوه و ترهبار باید با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، نسبت به تأمین و عرضه مناسب ارزاق عمومی و کالاهای ضروری اقدام کنند و از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در این ایام، تأمین بهموقع کالاهای اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار است و هرگونه، گرانفروشی، کم فروشی یا سوءاستفاده احتمالی در حوزه توزیع و عرضه کالاها، مصداق تضییع حقوق عامه بوده و با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
سالاری، خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد مجموعههای مسئول بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و مدیران و مسئولان ذیربط موظفند با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی، زمینه دسترسی آسان، عادلانه و منصفانه شهروندان به کالاهای مورد نیاز را فراهم کرده و اجازه ندهند برخی سودجویان با اخلال در بازار، آرامش جامعه را برهم بزنند.