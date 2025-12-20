صعود پروجا، آلورون و اوزاکا به نیمه نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تیم برتر از قاره‌ها و مناطق مختلف جهان حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم راهی نیمه نهایی خواهند شد. نتایج مسابقات به این شرح است:

گروه یک:

پرایا کلوب برزیل ۰ - ۳ آلورون وارتا زاویرچی لهستان

والی رناتا برزیل ۰ - ۳ الریان قطر

تیم‌های آلورون وارتا زاویرچی با ۸ و والی رناتا با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و به نیمه نهایی صعود کردند. تیم‌های پرایا و الریان با ۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.

گروه دو:

سادا کروزیرو برزیل ۰ - ۳ سیرسیکوما پروجا ایتالیا

السویحلی لیبی ۰ - ۳ اوزاکا بلوتئون ژاپن

تیم‌های سیرسیکوما پروجا با ۸ و اوزاکا بلوتئون با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های سادا کروزیرو با ۳ و السویحلی بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند و حذف شدند.

برنامه نیمه نهایی - بامداد یک شنبه ۳۰ آذر:

اوزاکا بلوتئون ژاپن - آلورون وارتا زاویرچی لهستان

سیرسیکوما پروجا ایتالیا - والی رناتا برزیل

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم سادا کروزیرو برزیل با شکست ترنتینو ایتاس ایتالیا قهرمان شد و تیم فولادسیرجان ایران به مقام سوم رسید.

در والیبال جام باشگاه‌های جهان که از سال ۱۹۸۹ سابقه برگزاری دارد، تیم ترنتینو دیاتک ایتالیا با ۵ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و تیم‌های سادا کروزیرو برزیل با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و گونزاگا میلانو ایتالیا با دو قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم سیرسافتی سوسا پروجا ایتالیا با ۲ قهرمانی چهارم شد و تیم‌های کوچینی لوبه چویتانووا ایتالیا با یک قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و زنیت قازان روسیه با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده‌های پنجم و ششم جای گرفتند. تیم‌های پورتو راوه نا و پارمای ایتالیا و بلوگوری بلگورود صربستان نیز هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

برای ایران، تیم پیکان تهران در سال ۲۰۰۹ چهارم، در سال ۲۰۱۰ سوم، ۲۰۱۱ پنجم، ۲۰۱۵ چهارم و در سال ۲۰۲۲ پنجم شد. تیم کاله مازندران نیز در سال ۲۰۱۳ در رده هفتم قرار گرفت و متین ورامین در سال ۲۰۱۴ پنجم شد. تیم بانک سرمایه نیز در سال ۲۰۱۷ در رده هفتم قرار گرفت و تیم خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸ هفتم شد. در سال ۲۰۱۹ تیم شهرداری ورامین به علت محرومیت شرکت نکرد و در سال ۲۰۲۱ تیم فولاد سیرجان ایران در رده ششم (آخر) قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ فولاد سیرجان سوم شد و شهداب یزد از دور گروهی کنار رفت. ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ نماینده نداشت.