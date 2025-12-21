در آستانه طولانی‌ترین شب سال، روستای پلکانی سیاهورود طارم با میزبانی مردمان تات‌زبان و مهمان‌نوازش، آیینی کهن را زنده نگه می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با بسته شدن دفتر پاییز و فرارسیدن واپسین برگ‌های آذرماه، قلب‌های ما به سوی قلب تپنده تاریخ و فرهنگ، روستای پلکانی سیاهورود در منطقه طارم، پر می‌کشد. در آستانه طولانی‌ترین شب سال، این روستا با میزبانی مردمان تات‌زبان و مهمان‌نوازش، آیینی کهن را زنده نگه می‌دارد.

بوی نان و عطر همدلی

از نخستین ساعات روز، شور و حرارت در روستا جاری است. زنان هنرمند سیاهورود در تدارکند و عطر نان تازه و شیرینی‌های محلی، نویدبخش جشنی اصیل به نام یلداست. شب آغاز زمستان، چراغ خانه‌ها نه برای روشنایی، که برای روشنایی بخشیدن به دل‌ها بیدار می‌ماند؛ دور هم جمع شدن کنار اجاق گرم، فرصتی است برای پلک زدن به خاطرات گذشته و استحکام بخشیدن به پیوند‌های دیرینه.

طنین میراث ۴۰۰ ساله

در بنا‌های ۴۰۰ ساله روستا، کوچکتر‌ها پای درس بزرگان می‌نشینند و ساعت‌ها به وقت طنین ساز گفت‌و‌گو، قصه، شعر و خنده کوک می‌شود. این دورهمی‌ها، تنها محفلی برای شادی نیست، بلکه مدرسه‌ای است برای انتقال فرهنگ و سنت. در گرمای این شب طولانی، یخ دل‌ها آب می‌شود و کینه‌ها در حرارت اجاق خانه می‌سوزند؛ شب تفال به حافظ و زمزمه غزل‌های ناب، رسم این شب‌ها است.

سفره یلدا: رنگین‌کمان مزه‌ها و یاقوت سرخ طارم

خوراکی‌های شب یلدا در هر گوشه‌ای از ایران رنگ و طعم منحصر به فردی دارد، اما در زنجان و به ویژه در طارم، این سفره نمادی از برکت زمین است. در حالی که خوراکی‌هایی، چون ترب، شلغم، کلم، و تنقلاتی، چون توت و انجیر خشک، کشمش، گردو و نخودچی محفل را گرم می‌کنند، جایگاه انار، بی‌بدیل است.

این یاقوت بهشتی، میوه‌ای که نماد شادی و زندگی است، از دشت‌های حاصلخیز طارم به سفره‌های یلدایی راه می‌یابد. انار طارم، مرغوب‌ترین گواه پیوند انسان و زمین است؛ نمادی از مهر و عشق که در بلندترین شب سال، با دانه‌های سرخ و درخشانش، نویدبخش روز‌های روشن‌تر است.

یلدا، فصل کوچ از پاییز به زمستان، در طارم به میزبانی عشق و خاطره برگزار می‌شود.