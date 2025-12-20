پخش زنده
امروز: -
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از جذب ۳ هزار دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با اشاره به اینکه ثبتنام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از سهشنبه ۲۵ آذر آغاز شده است، گفت: ثبت نام در آزمون استخدامی فوق تا دوشنبه اول دی منحصرا از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ادامه دارد.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه پذیرش در این آزمون با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای علمی و فرهنگی کشور و برای جلب مشارکت دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و حوزههای علمیه صورت میپذیرد، تأکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه، برای شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در مهلت مقرر اقدام نمایند.
سیاره در پایان یادآور شد: آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ ، جمعه ۲۶ دی برگزار خواهد شد.