به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حمید زینل پور با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، اظهار داشت: این طرح فرصتی فراهم کرده است تا مردم به‌طور ملموس اثر مالیات‌های پرداختی خود را در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مشاهده کنند.

وی افزود: احداث پست برق میانچیل جیرفت نمونه‌ای روشن از این رویکرد است که نشان می‌دهد مالیات‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌های حیاتی حوزه انرژی هزینه شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه پست برق میانچیل به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم صنعت برق استان کرمان، نقشی اساسی در تأمین برق پایدار جنوب استان خواهد داشت، تاکید کرد:اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های انرژی، زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را نیز فراهم می‌سازد.

زینل‌پور در پایان ضمن تقدیر از همراهی مودیان مالیاتی گفت: مشارکت آنان در پرداخت مالیات، پشتوانه‌ای مطمئن برای اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی کشور است و نشان می‌دهد که مالیات نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه سرمایه‌ای برای آینده روشن ایران است.